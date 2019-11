Vals kapingsalarm op Schiphol: wat ging er mis?

Het activeren van het noodprotocol gebeurt niet met een simpele druk op een knop. Volgens luchtvaartdeskundigen zijn er drie manieren waarop een piloot kan laten weten dat er een kaping gaande is. De meest eenvoudige manier is door de melding via de radio over te brengen naar de luchtverkeersleiding.

Als dat niet kan, kan de piloot gebruikmaken van een internationaal afgesproken noodfrequentie. Een piloot kan die selecteren en de frequentie wordt dan door de luchtverkeersleiding uitgeluisterd.

Transpondercode 7500

De derde optie lijkt het meest op een noodknop en loopt via de transponder van het vliegtuig. Met die transponder kun je vanuit de cockpit een viercijferige code sturen naar de luchtverkeersleiding, vertelt Willem Schmid van pilotenvakbond VNV.

En er is een speciale code voor een kapingssituatie: 7500. Die code toets je in op een toetsenbord dat lijkt op dat van een telefoon. Daarna druk je op versturen. Waarschijnlijk is code 7500 dus per ongeluk verstuurd. "Als die 7500 selecteert, gaan alle toetsers en bellen bij de luchtverkeersleiding", licht luchtvaartdeskundige Joris Melkert toe.

Codes die daarop lijken zijn ook in gebruik: 7700 voor een algemene noodsituatie en 7600 om door te geven dat je geen verbinding krijgt met de verkeersleiding.