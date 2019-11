Activisten die varkensstal bezetten krijgen boete en voorwaardelijke celstraf

Dierenactivisten die op 13 mei urenlang een varkensstal in Boxtel bezet hielden, moeten per persoon 300 euro boete betalen en krijgen twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

67 leden van actiegroep Meat the Victims stonden vandaag terecht in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie had een week onvoorwaardelijke celstraf geëist voor alle activisten.

De actievoerders, van wie er 55 uit het buitenland komen, hadden de betoging in Boxtel goed voorbereid, zei de officier van justitie. De actie had volgens haar veel impact op de maatschappij, de varkenshouder, zijn personeel en de varkens.

Op de publieke tribune zaten vanmiddag tientallen boeren om de varkenshouder te steunen. Sympathisanten van de dierenactivisten werden in een andere zaal geplaatst.

In totaal bezetten ruim honderd activisten de stal, om aandacht te vragen voor dierenleed. Eerder bezette de internationale actiegroep al boerderijen in onder meer Australië en Canada.

Voorafgaand aan de zitting reageerden boeren en sympathisanten van de dierenactivisten: