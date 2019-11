Verdachte Groningse bioscoopmoorden langer vast

De 33-jarige verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen zit nog zeker negentig dagen vast. De rechter heeft het voorarrest van Ergün S. vandaag verlengd.

S. zit nog altijd in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van moord of doodslag, meldt RTV Noord.

In de bioscoop in de binnenstad van Groningen werden anderhalve week geleden twee lichamen gevonden. Het bleek te gaan om een echtpaar van 55 en 56 jaar dat er schoonmaakte. Ze waren met geweld om het leven gebracht.

S. werd de volgende dag als verdachte aangehouden. Bij zijn arrestatie werd hij in zijn benen geschoten. S. lijdt aan psychoses en was in behandeling bij een ggz-instelling.