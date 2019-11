Minister noemt neerschieten advocaat verschrikkelijk, deken spreekt van aanslag

De deken van de Orde van Advocaten Johan Rijlaarsdam spreekt in radioprogramma Nieuws en Co van een aanslag. "We weten niet of die aanslag werkgerelateerd is, we vermoeden dat natuurlijk wel. En dat is heel slecht nieuws."

De Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen is geschrokken, zegt hij tegen RTV Oost. "Dit is buitengewoon tragisch voor het slachtoffer. Het geeft ook een boel schrik." Van Veldhuizen heeft nog geen contact gehad met de familie van het slachtoffer. "Ik wil alleen maar een steun zijn en geen last", zegt hij daarover.

Risico's toegenomen

"Het zware geweld heeft nu ook het veel 'gewonere' gebied van de curatoren bereikt", zegt Flip Schreurs van de Vereniging Insolventierecht Advocaten. Volgens hem wordt er bij een aantal faillissementen per jaar gedreigd. "Recent is onze taak wel verzwaard. We moeten nu ook actief faillissementsfraude onderzoeken, zoals ook Schol doet. Het is logisch om te veronderstellen dat de risico's daardoor zijn toegenomen."