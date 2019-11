Leider Gouden Dageraad noemt megaproces in eerste getuigenis politiek complot

De leider van de extreem-rechtse Griekse partij Gouden Dageraad heeft voor de rechtbank in Athene verklaard dat hij onschuldig is. Het is de eerste publieke getuigenis van Nikos Michaloliakos in het megaproces tegen zijn partij dat al ruim vier jaar loopt.

Michaloliakos noemde de beschuldigingen tegen hem en zijn partij in een 3,5 uur durende getuigenis "vuile propaganda" en een "politiek complot". Bij het gerechtsgebouw in het centrum van de Griekse hoofdstad demonstreerden enkele honderden mensen bij de aankomst van Michaloliakos.

De strafzaak is gericht tegen 69 leden van Gouden Dageraad, onder wie de hele partijtop. Ze worden onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie, illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij geweld tegen migranten en politieke tegenstanders. Dat laatste zou zijn gebeurd door knokploegen van de partij.

Moord op rapper

Justitie verdenkt de partijleden ook van betrokkenheid bij de moord op de Griekse rapper Pavlos Fyssas in 2013, de directe aanleiding voor deze strafzaak. De rapper werd in september 2013 in Keratsini, bij Pireaus, op straat neergestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad.

Deze Giorgios Roupakias, die heeft bekend, wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Er zijn kroongetuigen, voormalige GD-leden, die hebben verteld dat de aanwezigheid van Fyssas in een café werd gemeld aan hogere partijleden, die vervolgens een "moordteam" op de rapper zouden hebben afgestuurd.

De 61-jarige Michaloliakos houdt vol dat hij pas de volgende ochtend werd geïnformeerd over de dodelijke steekpartij. Een kroongetuige die verklaarde dat Michaloliakos die avond contact legde met partijleden wordt door hem beschuldigd van liegen.

"Het was een persoon die een andere persoon vermoordde", was de uitleg van de leider. "De partij heeft niets te maken met de moord op Pavlos Fyssas." Enkele weken na de moord werden tientallen leden van Gouden Dageraad opgepakt, onder wie Michaloliakos en de meeste parlementsleden.

'Keerpunt'

De dood van rapper Fyssas was het keerpunt, zegt journalist en schrijver Dimitris Psarras. Hij volgt de groep al sinds de oprichting in 1980. "Na de gruwelijke moord was het voorbij met de politieke tolerantie tegenover de misdaden van Gouden Dageraad", zegt Psarras.

Hij noemt het een neonazistische beweging vanwege de knokploegen, de opgebouwde hiërarchie, het gebruik van de Hitlergroet en andere nazi-symbolen. Michaloliakos ontkent dat. "We zijn nationalisten, geen nazi's", zei hij in de rechtbank.

Michaloliakos was de laatste verdachte die voor de rechtbank moest verschijnen. Begin volgend jaar worden uitspraken verwacht.

Weinig steun meer

In 2012, op het hoogtepunt van de crisis, werd Gouden Dageraad met 7 procent van de stemmen de derde partij in het Griekse parlement. Van de steun voor Gouden Dageraad is weinig meer over. Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen juli haalde de partij de kiesdrempel van 3 procent niet. Prominente leden verlieten de partij en kantoren in Athene en de rest van het land werden gesloten.