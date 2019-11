Verdachte 'Facebookmishandeling' tijdelijk vrijgelaten

De man die ervan verdacht wordt zijn 8-jarige neefje te hebben mishandeld, en dat live te hebben uitgezonden op Facebook, is tijdelijk vrijgelaten. De rechtszaak tegen hem is voor onbepaalde tijd aangehouden omdat de rechters de volledige beelden willen inzien.

In augustus zou Bilal B. zijn neefje hebben geschopt, geslagen en op hem hebben gestaan. Ook zou hij hem uit zijn slaap hebben gehouden. Dat alles deelde hij in een livestream op Facebook. Verschillende getuigen hebben stukken daarvan gefilmd. De rechters willen echter alle beelden zien voordat ze een oordeel vellen.

Het is de tweede keer dat de zaak vertraging oploopt. Eerder besloot de politierechter al dat er meer onderzoek gedaan moest worden. Hij verwees de zaak door naar de meervoudige kamer.

Maanden duren

Facebook heeft de drie uur durende video nog niet aangeleverd. Volgens de rechters kan dat nog maanden duren. B. mag dat in vrijheid afwachten. Wel moet hij zich melden bij de reclassering en eventueel behandeld worden. Ook mag hij geen contact hebben met het slachtoffer, meldt Omroep West.

Volgens de advocaat van de verdachte is het een logische beslissing. "Als de mishandeling al is gebeurd, dan nog is het een eenvoudige mishandeling. Dan is 3,5 maand voorarrest lang genoeg." Bovendien zouden de beelden volgens de verdediging vaag zijn.

De officier van justitie spreekt van wel meer dan een eenvoudige mishandeling, "Het gaat om een bang kind van acht, zijn privacy is aangetast doordat het drie uur lang is uitgezonden."