Tientallen boeren en activisten bij rechtszaak tegen stalbezetters Boxtel

Onder grote belangstelling is in de rechtbank in Den Bosch de zaak begonnen tegen 64 dierenactivisten van actiegroep Meat the Victims. Ze staan terecht voor het bezetten van een varkensstal in Boxtel en worden verdacht van huisvredebreuk.

Later op de dag horen ze welke straf tegen hen wordt geëist en waarschijnlijk volgt vandaag ook meteen het oordeel van de politierechter. Van de groep activisten komen er 59 uit het buitenland. Ze worden bijgestaan door tolken.

Op de publieke tribune zitten tientallen boeren om de varkenshouder te steunen. Sympathisanten van de dierenactivisten zijn in een andere zaal neergezet. Boeren en actievoerders gingen via een aparte ingang naar binnen. Omdat iedereen moest worden gecontroleerd, begon de zaak later dan gepland.

Urenlang bezet

De boerderij in Boxtel werd op 13 mei urenlang bezet door ruim honderd leden van Meat the Victims, om aandacht te vragen voor dierenleed. Eerder bezette de internationale actiegroep al boerderijen in onder meer Australië en Canada.

De actie in Boxtel veroorzaakte woedende reacties van boeren. Tientallen van hen kwamen naar de varkensstal voor een tegenprotest. Daarbij gooiden ze een aantal auto's van dierenactivisten omver.

De actievoerders zeiden in de rechtszaal dat ze op de dag van het protest "onder valse voorwendselen" in een bus zijn afgevoerd. Ze dachten dat ze vanwege het tegenprotest van de boeren naar een veilige plek zouden worden gebracht, maar dat bleek het politiebureau van Eindhoven te zijn. Daar werden ze gearresteerd.

Een woordvoerder van Meat the Victims noemde de keuze voor de stal in Boxtel op de dag zelf "totaal willekeurig". "Je kijkt op Google Maps en kiest een boerderij", zei hij toen. "Daarna kijk je of je er makkelijk naar binnen kunt, dat de deuren niet op slot zitten bijvoorbeeld. We hebben deze boerderij niet gekozen omdat het er bijvoorbeeld slechter aan toe zou gaan dan bij andere boerderijen."

De bezetting in Boxtel was voor boeren aanleiding om de Farmers Defence Force op te richten, de organisatie achter de grote boerenprotesten van afgelopen maand.

Mogelijk nieuwe actie

Afgelopen week kreeg de zuidelijke boerenorganisatie ZLTO een telefoontje van de politie dat er vandaag mogelijk weer een actie van dierenactivisten op stapel staat. Boeren kregen het advies alert te zijn en het activisten lastig te maken, bijvoorbeeld door hun stal op slot te doen.