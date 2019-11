Nederlandse advocaat neergeschoten op straat bij Enschede

Volgens Tubantia werd Schol, die in Enschede kantoor houdt, al enige tijd bedreigd en heeft hij zelfs een tijdje persoonsbeveiliging gehad.

Schol was onder meer curator bij het faillissement van sportschool Olympic Gym in Losser. Die sportschool is begin oktober beschoten. Dat was precies een jaar na het faillissement zegt Carl Luttikhuis, deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, in het AD.

"Ik sluit niet uit dat het incident met dat faillissement te maken heeft. Het is mij bekend dat hij nogal in de clinch heeft gelegen met de bestuurder van deze sportschool. De dreiging die daarvan uitging is door de Orde van Advocaten zeer serieus genomen en er is toen in samenspraak met de autoriteiten het maximale gedaan om deze dreiging tegen te gaan."