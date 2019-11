17-jarige jongen slaat agente in het gezicht in Oosterhout

Een agente is in haar gezicht geslagen door een 17-jarige jongen uit Oosterhout. De jongen was het niet eens met de aanhouding van zijn 15-jarige vriend.

De agente was collega's te hulp geschoten, die werden lastig gevallen door de tieners terwijl ze bezig waren met een verkeerscontrole in Oosterhout.

Eerst kregen de jongens een aantal waarschuwingen en werden ze weggestuurd. Maar toen ze dat niet deden, besloten de agenten de 15-jarige jongen te arresteren. Daarbij verzette hij zich hevig en beledigde hij de agenten. Zijn 17-jarige vriend bemoeide zich met de aanhouding en sloeg daarbij de agente in haar gezicht.

De jongens zijn overgebracht naar het politiebureau. De agente heeft aangifte gedaan, meldt Omroep Brabant.