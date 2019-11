In de Jordaanse stad Jerash heeft een man met een mes toeristen aangevallen. Volgens de eerste berichten zijn daarbij drie Spanjaarden, hun gids en een beveiliger neergestoken. Over hun verwondingen is niets bekend. De politie zegt dat de vermoedelijke dader is aangehouden.

Jerash is een bekende toeristische plaats in Jordanië. Het incident vond plaats in de buurt van de archeologische resten uit de Griekse en Romeinse tijd.