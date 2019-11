In de Rotterdamse haven is vorige week 750 kilo cocaïne ontdekt. De drugs kwamen uit Ecuador en zaten in een container met bananen. Er is niemand gearresteerd.

De container was bedoeld voor een bedrijf in Vlissingen, maar dat heeft volgens het Openbaar Ministerie niets met de smokkel te maken.

Met speurhonden en scanapparatuur is de cocaïne ontdekt. De partij is vernietigd.