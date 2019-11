WeWork-investeerder SoftBank noteert verlies van bijna 6 miljard

Groot inzetten op kantoorverhuurder WeWork en taxidienst Uber blijkt nadelig uit te pakken voor de Japanse techinvesteerder SoftBank. Het bedrijf, dat ook een telecomprovider is, verloor het afgelopen kwartaal bijna 6 miljard euro.

Een pijnlijk moment, want het is het eerste verlies van het bedrijf in veertien jaar. Het leeuwendeel van het verlies komt door grote problemen bij WeWork; die leiden tot een afschrijving van 4,2 miljard euro. SoftBank zegt dat het deze afschrijving moest doen omdat WeWork voor te veel geld in de boeken stond.

Vision Fund

Softbank doet zijn miljardeninvesteringen in bedrijven als WeWork en Uber vanuit een fonds waar 100 miljard dollar (90 miljard euro) in is gestopt: het Vision Fund. Daar zijn de verliezen groter, namelijk ruim 8 miljard euro. De afgelopen jaren leverde dit fonds juist veel winst op, al was dat wel puur op papier. De ondernemingen waarin werd geïnvesteerd werden meer waard.

Die papieren winsten zijn nu dus voor een deel verdampt. WeWork is volgens de laatste berichten nog 7,2 miljard euro waard in plaats van 42,5 miljard. Ook de waardering van Uber is gekelderd. Sinds de beursgang eerder dit jaar verloor het aandeel een derde van zijn waarde. De laatste tik omlaag was gisteren. Na teleurstellende kwartaalcijfers leverde Uber 10 procent in.

Voor de oprichter en ceo van SoftBank, Masayoshi Son, komen de matige resultaten bijzonder ongelegen. Hij probeert momenteel investeerders zo ver te krijgen dat ze miljarden inleggen voor een tweede Vision Fund.