Doden bij aanval op grenspost Tadzjikistan

In Tadzjikistan zijn zeker zeventien mensen gedood bij een aanval op een controlepost van politie en leger langs de grens met Oezbekistan. De meeste slachtoffers waren gewapende strijders die de post afgelopen nacht aanvielen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zit IS achter de aanval. De afgelopen jaren heeft IS geregeld de verantwoordelijkheid voor aanslagen in Tadzjikistan opgeëist. Zo was er vorig jaar nog een aanslag op fietstoeristen in het land. Daarbij kwam een Nederlandse man om het leven en raakte zijn vriendin gewond.

Twintig gewapende en gemaskerde mannen vielen afgelopen nacht de grenspost aan. Ze doodden een grensbewaker en een politieman en werden daarna zelf onder vuur genomen. Vijftien strijders kwamen om, de andere vijf zijn opgepakt.

De aanval was zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Doesjanbe.