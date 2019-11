Wat na Hudson's Bay? 'Niet elk gebouw kan worden omgetoverd in woningen'

Begin komend jaar valt het doek voor de vijftien warenhuizen van Hudson's Bay in Nederland. De vaak enorme winkels zullen vanaf februari of maart leegstaan. Het maakt gemeentebesturen op zijn minst nerveus.

"Als stad wil je dat natuurlijk niet, zo'n groot leeg pand midden in het centrum", zegt Aukje Grouwstra, binnenstadmanager van Zwolle. "We waren hartstikke blij dat het oude V&D-pand een nieuwe bewoner kreeg. Nu moeten we wéér zoeken naar een oplossing."

Ook Dennis Wind van de gemeente Haarlem erkent dat het een zorg is: "Het pand staat natuurlijk op een belangrijke plek in de stad; een parel van een plek mag je wel zeggen." Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen zegt "dat lege etalages midden in de binnenstad geen reclame zijn". Maar hij heeft goede hoop dat het onlangs gemoderniseerde gebouw snel weer een nieuwe huurder krijgt.

Veel V&D-panden weer in gebruik

De kans dat één grote winkelketen het probleem van de Hudson's Bay-locaties volgend jaar oplost, wordt door kenners als nihil bestempeld. "Ik zou geen partij weten die dat wil doen, ook niet uit het buitenland", zegt Gertjan Slob van marktonderzoeker Locatus. "Om eens een naam te noemen: het Britse Marks & Spencer heeft het geprobeerd in Nederland. Is ook mislukt. Hudson's Bay is mislukt. Dus ja, zeg het maar."

Slob weet ook hoe het de 62 V&D-panden is vergaan. "Bij V&D is het verrassend goed gelukt: driekwart van die gebouwen is alweer in gebruik of ligt er een goed plan voor een nieuwe invulling."

Op veertig plekken zitten onderin en op de eerste verdieping nu winkels, en daarboven vaak kantoren of woningen. Maar voor woningen zijn ramen, buitenruimtes en natuurlijk badkamers en keukens erg belangrijk. Slob: "Niet elk gebouw kan zomaar worden omgetoverd in woningen. Daarbij komt nog dat veel vastgoedeigenaren ook niet zitten te wachten op hoge kosten om de panden volledig om te bouwen."