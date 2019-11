Wekdienst 6/11: leraren staken en uitspraak over bezetten varkensstal Boxtel

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Veel leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs gaan vandaag staken. Naar schatting doet 80 procent van de scholen mee. Leraren willen dat er meer geld beschikbaar komt voor het onderwijs. Op die manier kunnen de salarissen en de kwaliteit van het onderwijs omhoog en kan de werkdruk worden verminderd.

Dierenactivisten van Meat the Victims die op 13 mei een varkensstal in Boxtel bezetten, staan vandaag voor de politierechter. Er volgt een strafeis en een uitspraak. Er staan 64 personen terecht, van wie 59 uit het buitenland afkomstig zijn.

En de rechtbank in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak waarin drie Amsterdammers terechtstaan voor het ophangen van een handgranaat bij het supportershuis van ADO Den Haag. Dat gebeurde in april van dit jaar. Het OM eiste vorige maand celstraffen tussen de anderhalf en twee jaar tegen de drie mannen.

Wat heb je gemist?

Minister Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd. Die was ingediend omdat de Kamer tot twee keer toe onjuist was geïnformeerd door Bijlevelds voorganger Hennis. Die zei dat Nederland in 2015 niet betrokken was bij bombardementen in Irak waarbij burgerdoden waren gevallen, terwijl ze toen al wist dat dat wel degelijk was gebeurd. Bij de aanval, op een IS-fabriek van autobommen, kwamen zeker 70 onschuldige burgers om het leven.

In het debat bood Bijleveld haar excuses aan voor het verkeerd inlichten van de Tweede Kamer. De motie van GroenLinks werd gesteund door bijna de hele oppositie, maar de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen hielden Bijleveld in het zadel.