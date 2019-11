15 doden bij aanval op veiligheidspost in zuiden van Thailand

In het zuiden van Thailand zijn vijftien veiligheidsmedewerkers doodgeschoten bij een controlepost. Vijf mensen raakten gewond bij de aanslag in de zuidelijke provincie Yala. De autoriteiten vermoeden dat islamitische separatisten verantwoordelijk zijn voor het bloedbad.

"Dit is duidelijk het werk van opstandelingen. Het is een van de zwaarste aanslagen in recente jaren", zei een legerwoordvoerder tegen persbureau Reuters. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de vrijwillige beveiligers is nog niet opgeëist.

Er woedt al jaren strijd in de zuidelijke provincies Yala, Pattani en Narathiwat, waar de meerderheid van de bevolking moslim is. De drie islamitische provincies waren in het verleden onderdeel van een onafhankelijk moslimsultanaat. In 1909 werd de regio door het overwegend boeddhistische Thailand geannexeerd.

Moslimrebellen proberen een onafhankelijke staat te stichten in het gebied. Sinds 2004 zijn bijna 7000 mensen omgekomen bij dat conflict, meldt de organisatie Deep South Watch, die de strijd volgt.