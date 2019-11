Emoties lopen op bij rechtszaak om trapveldje Nijmegen

Ouders en de school reageerden woedend en kwamen in actie tegen de dwangsom. De gemeente verleende daarop uitstel. Maar toen er in september voor de tweede keer uitstel volgde, was dat tegen het zere been van de omwonenden. Zij stapten daarop naar de rechter.

"Wij krijgen nu de zwarte piet toegespeeld, maar naar ons is jarenlang niet geluisterd", zegt een van de bewoners. Hij zei vandaag tegen de rechter dat bewoners "tot het uiterste worden getreiterd" door de kinderen die "opgezweept door hun ouders" het recht om te spelen opeisen.

Geen water bij de wijn

De school en flatbewoners vinden dat de gemeente bijzonder weinig doet aan het vinden van een oplossing. De gemeente op haar beurt zegt dat oplossingen zijn aangedragen, maar dat niemand water bij de wijn wil doen.

De rechter probeerde vanmiddag de partijen te verleiden tot een mogelijke oplossing, maar ook dat mislukte. Er is nu besloten dat er onderzoek moet komen naar mogelijke oplossingen en aanpassingen om het geluidsprobleem aanvaardbaar te maken. Uiterlijk 11 november doet de rechter uitspraak in de zaak.