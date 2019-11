Plots was er een vader in beeld bij de zaak-Lili en Howick

Bij het uitzetproces rond de Armeense kinderen Lili en Howick zijn talloze fouten gemaakt, bleek eerder vandaag in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen. In de hele zaak was bijvoorbeeld de vader buiten beeld, zo leek het. In de reconstructie in het rapport staat echter dat er wel degelijk contact was met de vader van Lili en Howick, die ook nog in Nederland blijkt te wonen.

Wat zijn rol in het geheel precies is geweest, blijft onduidelijk. Lili en Howick hadden enige tijd onderdak bij hun opa en oma in Wijchen, van de kant van hun moeder. Een familielid van de Armeense kinderen had contact gezocht met de vader van de kinderen. De moeder had hem gevraagd naar de vader te gaan, in een poging de uitzetting te voorkomen.

"Dat er contact was met de vader van de kinderen was voor de jeugdbeschermer nieuw, dus het verraste haar", staat in de reconstructie.

Over de verdere rol van de vader van Lili en Howick wordt verder niets duidelijk in het rapport. Wel is de politie op zaterdag 8 september 2018, de dag dat ook duidelijk werd dat ze in Nederland mogen blijven, bij de vader van beide kinderen langs geweest. Daar waren ze niet. "De vader verklaart dat hij niet weet waar de kinderen zijn", staat in het rapport.

Nadat Lili en Howick hoorden dat ze mogen blijven, reageerden ze bij de NOS: