Opnieuw honderden Nigerianen bevrijd uit islamitische instelling

Sinds september heeft de politie bij meerdere operaties in totaal bijna 1500 mensen uit gevangenschap bevrijd. In alle gevallen werden volwassenen en kinderen gevangen gehouden in islamitische instituten, variërend van scholen tot disciplinaire instellingen.

Bij de inval in Ibadan, gisteren, werden mannen, vrouwen en tieners bevrijd. Sommigen waren opgesloten, anderen waren geketend. Op foto's en filmbeelden is te zien dat de meeste slachtoffers broodmager zijn. "We kregen één keer per dag eten", zei een van hen tegen een lokale tv-zender. De politie meldt dat de eigenaar van de instelling en nog acht anderen zijn aangehouden.

Kinderen uitgehongerd

In Ibadan ging het om een centrum waar mensen naartoe gebracht werden vanwege een drugsverslaving of gedragsproblemen. Vorige invallen vonden plaats in koranscholen, waar kinderen zouden zijn misbruikt en uitgehongerd. De eerdere bevrijdingsacties vonden plaats in het islamitische noorden van het land, maar Ibadan ligt in het overwegend christelijke zuiden.

De Nigeriaanse president Buhari heeft de politie enige tijd geleden opgedragen om dergelijke verdachte instellingen binnen te vallen en uit te kammen.