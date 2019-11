Veroorzaker dodelijk ongeval A2 Breukelen eerder betrokken bij ongelukken

De man die vorige maand bij een crash op de A2 bij Breukelen twee mensen doodreed, veroorzaakte eerder al minstens drie ongevallen, meldt het AD. Bij het ongeluk kwam de 38-jarige man uit Vianen zelf ook om het leven. Hij had last van epileptische aanvallen en mocht daarom niet meer rijden.

Volgens de krant maakte de politie Midden-Nederland een fout na een ongeluk op de A2 in december 2016. De man reed toen in op een file bij knooppunt Oudenrijn. Zijn rijbewijs werd afgepakt, maar de politie maakte geen proces-verbaal op, waardoor het OM en de rechter geen oordeel velden over zijn rijbewijs.

De man kon daarom, nadat hij een half jaar geen epileptische aanval had gehad, zijn rijbewijs weer aanvragen, en kreeg dat na medisch onderzoek ook terug van rijbewijzeninstantie CBR voor een periode van twee jaar.

Een fout gemaakt

Ook vorig jaar was de man betrokken bij een ongeval, toen op de A28 in de buurt van Hattem. De politie Oost-Nederland bevestigt dat toen opnieuw een fout is gemaakt, ditmaal door het rijbewijs van de man niet in te vorderen.

Daardoor kon het CBR niet opnieuw bekijken of de man wel een rijbewijs mocht hebben. De politie zegt de gang van zaken van toen te evalueren, om ervoor te zorgen dat dit niet nog eens kan voorkomen.

Een woordvoerder van de familie van de op de A2 bij Breukelen omgekomen mensen zegt bij het AD "geschokt" en "erg geschrokken" te zijn. Mogelijk nemen nabestaanden juridische stappen.

