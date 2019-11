Overlast door passagiers aan boord vliegtuigen blijft stijgen

Het aantal incidenten van wangedrag aan boord van passagiersvliegtuigen is ook in 2018 gestegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kreeg 11 procent meer meldingen binnen over passagiers die zich misdroegen, ook wel unruly passengers genoemd. De ILT ontving van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in totaal 1006 meldingen. Een jaar eerder waren dat er 906.

Ook is de ernst van de incidenten toegenomen. Hierbij gaat het om verbale of fysieke agressie waarbij de marechaussee wordt opgeroepen, of gevallen waarbij de gezagvoerder een "gele kaart" uitdeelt aan onhandelbare passagiers. Die krijgen dan formeel te horen dat hun gedrag onwenselijk is, soms in combinatie met een geldboete.

Volgens de ILT waren er meer incidenten van agressief gedrag na alcoholmisbruik. Andere vormen van overlast zijn stiekem roken en het niet opvolgen van instructies van het cabinepersoneel. De meeste incidenten doen zich voor op middellange en langeafstandsvluchten.

Zwarte Lijst

Volgens de ILT stijgt het aantal meldingen al jaren. Naar verwachting zal het aantal ook in 2019 verder toenemen. De pilotenvakbond VNV en vakbond FNV Cabine pleiten voor een Europese zwarte lijst van passagiers en het aan banden leggen van de alcoholverkoop op Schiphol.