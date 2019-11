Belg verdacht van doodrijden Nederlandse trucker na verkeersruzie

Een 50-jarige man uit Luik is vorige week gearresteerd op verdenking van doodslag op een Nederlandse vrachtwagenchauffeur, melden Belgische media. De Luikenaar zou na een verkeersruzie opzettelijk over de Nederlander heen zijn gereden. Die overleed ter plekke. De automobilist reed na de aanrijding door.

Te snel rijden

De verdachte reed in de ochtend van 23 oktober op de E42 in de richting van Namen. Volgens de Waalse krant La Meuse vond de automobilist dat een vrachtwagen te hard reed. Hij zou de vrachtwagen ingehaald hebben en opzettelijk hard geremd hebben. Om een aanrijding te voorkomen moest de bestuurder van de vrachtwagen ook hard remmen.

Er volgde een woordenwisseling maar de bestuurders vervolgden allebei hun eigen weg. Enige tijd later kwamen de twee elkaar tegen op een parkeerplaats langs de snelweg. De Belg zou daar met zijn wagen over de man heen zijn gereden. De Nederlander overleed ter plekke.

Voorbijgangers troffen het lichaam van het slachtoffer aan op een parkeerplaats langs de E42. Het lichaam lag naast de vrachtwagen. De bestelwagen van de verdachte werd geïdentificeerd aan de hand van bewakingsbeelden. De verdachte werd een week later thuis opgepakt.

Identiteit slachtoffer

De verdachte moest gisteren verschijnen voor de rechtbank. Daar oordeelde de rechter dat de man thuis, onder toezicht, zijn proces mag afwachten. Het parket van Luik liet na de zitting weten in beroep te gaan tegen de beslissing.

Over de identiteit van het slachtoffer bestond lang onduidelijkheid. In eerste instantie werd er gesproken over een man met zowel de Turkse als de Duitse nationaliteit. De vrachtwagen staat geregistreerd in Nederland. Belgische media melden nu dat het om een Nederlander gaat.