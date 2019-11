Bijleveld biedt excuses aan voor verzwijgen burgerdoden Irak

Minister Bijleveld van Defensie heeft in de Tweede Kamer "oprechte excuses" aangeboden voor het onjuist informeren van de Kamer over de burgerslachtoffers die vielen bij een Nederlandse F16-aanval in Irak in 2015.

Bijlevelds voorganger, minister Hennis, informeerde de Kamer tot twee keer toe onjuist over de zaak. Ze zei dat er geen burgerdoden waren gevallen, terwijl ze toen al wist dat dat wel degelijk was gebeurd. Bij de aanval, op een IS-fabriek van autobommen, kwamen zeker 70 onschuldige burgers om het leven.

"Het had zo niet gemoeten", erkende Bijleveld aan de Tweede Kamer. "Ik ben verantwoordelijk, ook voor het handelen van mijn voorgangers."

Diepe kras in geloofwaardigheid

Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks had eerder in het debat geconstateerd dat Bijleveld de leugens van haar voorganger niet meteen heeft rechtgezet. "Ze heeft de leugen overgenomen. Ze kwam pas met de waarheid toen de NOS en NRC Handelsblad erover berichtten." Diks sprak van "een diepe kras in de geloofwaardigheid" van de minister.

Sadet Karabulut (SP) noemt het "onacceptabel" dat de Kamer is voorgelogen. "En deze minister probeerde zich ongegeneerd te verschuilen achter de leugens van haar voorganger."

Maar de minister verwierp die kritiek. Het is haar, naar eigen zeggen, pas afgelopen vrijdag duidelijk geworden dat Hennis de Kamer daadwerkelijk bewust onjuist had geïnformeerd. Pas toen stond voor Bijleveld vast dat haar voorganger al wist dat er burgerdoden waren gevallen.

F16's al maanden weg uit Irak

Bijleveld zelf werd bij haar aantreden, in november 2017, op hoofdlijnen op de hoogte gesteld van de feiten. Veel partijen vroegen zich af waarom ze er nu pas mee naar buiten kwam. Op zich is het gebruikelijk om tijdens een militaire missie niet te veel details te delen, om zo de veiligheid van de militairen niet in gevaar te brengen. Maar de Nederlandse F16's zijn nu al elf maanden weg uit Irak.

De minister wees erop dat de missie in Irak nog steeds loopt, ook al is Nederland er niet bij betrokken. "Ik had misschien graag sneller openheid willen geven, maar ik kon het niet."