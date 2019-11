Brandweerlieden niet ontslagen om reanimatiefoto's Maynard

De Amsterdamse brandweerlieden die foto's maakten van de reanimatie van de doodgeschoten ex-profvoetballer Kelvin Maynard, worden niet ontslagen. Dat heeft brandweercommandant Tijs van Lieshout besloten. Wel worden er intern disciplinaire maatregelen genomen. Wat die maatregelen precies inhouden, is niet bekendgemaakt, schrijft NH Nieuws.

Van Lieshout schrijft in een brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio dat hij zijn besluit baseert op een onderzoek van een extern bureau. "De oproep van buitenstaanders om ze eruit te flikkeren vind ik disproportioneel", licht Van Lieshout zijn besluit toe.

Naast de interne maatregel wil de commandant dat de betrokken brandweerlieden langsgaan bij een aantal basisscholen om met leerlingen van groep acht te spreken over de gevolgen van filmen bij ongelukken.

Van Lieshout biedt verder de nabestaanden van het slachtoffer zijn "oprechte excuses" aan. "Dit had niet mogen gebeuren, de betrokken medewerkers hadden beter moeten weten."

Foto's

Oud-profvoetballer Kelvin Maynard werd op 18 september in Amsterdam vanaf een scooter onder vuur genomen in zijn auto. Hij reed vervolgens een brandweerkazerne in waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Na het incident gingen er al snel foto's rond van de reanimatie van het slachtoffer. Omdat er op dat moment nog geen persfotografen in de buurt waren, werd al snel duidelijk dat hulpverleners de beelden gemaakt moesten hebben.