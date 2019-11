Bijna alle omwonenden van verwoeste kerk Hoogmade kunnen weer naar huis

Vrijwel alle omwonenden van de gisteren verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade mogen weer naar huis, heeft burgemeester Van der Velde-Menting van Kaag en Braassem bekendgemaakt. Zes huishoudens moesten gisteren hun huis uit na de felle brand in de kerk.

Alleen de bewoonster van de pastorie van de kerk kan vandaag nog niet terug, zei Van der Velde-Menting. "Onder de pastorie zitten allerlei installaties van de kerk. Er moet nog bekeken worden of het veilig is als je er boven woont. Dat gaan we morgen doen, in de hoop dat ook zij zo snel mogelijk naar huis woont." De vrouw woont daar met haar man, maar die ligt momenteel in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van een constructeur is gebleken dat de kerktoren stabiel is. Ook de rechterzijgevel is stabiel. De achterwand en de linkerzijgevel zijn dat niet, meldt de gemeente. Om die reden blijven er hekken staan om het kerkterrein. Ook de begraafplaats valt binnen die afzetting.

Herbouw ongewis

Of de kerk herbouwd gaat worden, is volgens het kerkbestuur nog niet zeggen. Schade-experts hebben nog geen onderzoek kunnen doen. Wel was de verzekering van het gebouw onlangs nog aangepast, maar hoe groot de schade precies is, is nog niet te zeggen. Komende zondag is de kerkviering in een schoolgebouw in Hoogmade.

Burgemeester Van der Velde-Menting zegt dat ze trots is op het dorp na de brand. "De mensen hoefden niet naar hotels, maar konden hier gewoon in het dorp overnachten", zei ze. "Het is heel wat als je je huis uit wordt gezet."

Het dorp Hoogmade telt zo'n 1400 inwoners. De kerk, in 1877 gebouwd, stortte in 1929 grotendeels in door problemen met het fundament en de heipalen. Alleen de grote toren bleef overeind. Later werd daar opnieuw een kerk omheen gebouwd.

De spits van de kerktoren en het dak stortten gisteren in: