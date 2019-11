Honderden mensen gedupeerd met nep-vliegtickets, celstraf geëist tegen duo

Twee mannen uit Hilversum en Zaandam hebben volgens het OM in totaal 251 mensen opgelicht door ze een nep-vliegticket te verkopen. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van zeven en vier maanden tegen de twee. Daarnaast wil het OM dat slachtoffers hun geld terugkrijgen.

Tussen oktober 2014 en augustus 2015 kochten de gedupeerden op de website van het bedrijf Zonfly.nl een vliegticket. Het ging vooral om reizen naar Turkije. Ze betaalden vooraf en kregen hun ticket per mail toegestuurd. De website van het bedrijf zag er professioneel uit en de tickets leken echt, maar in werkelijkheid bleek er geen vlucht geboekt te zijn.

Sommige gedupeerden kwamen er pas op de luchthaven achter dat hun ticket niet deugde. Anderen ontdekten in het buitenland dat ze niet terug konden vliegen. De boekingsnummers op hun tickets klopten niet of het vluchtnummer bestond simpelweg niet.

Katvanger

De oplichting kwam in de zomer van 2015 aan het licht toen een aantal gedupeerden aangifte deed, schrijft NH Nieuws. Na onderzoek bleek dat de mannen op dat moment al maanden nep-tickets verkochten.

Eigenaar van het bedrijf was een 50-jarige Zaandammer. In januari 2015 liet hij Zonfly op naam van een 47-jarige Hilversummer zetten. Daardoor leek het alsof hij niets meer met het bedrijf te maken had, maar volgens het OM had hij in de praktijk alle touwtjes in handen. De Hilversummer fungeerde als katvanger, maar ook hij wist volgens justitie dat er mensen werden benadeeld.

De twee hebben volgens het OM op uitgekookte en schaamteloze wijze honderden mensen gedupeerd. Naast een celstraf, wil het OM het geld afpakken dat ze verdienden met hun oplichting. Het zou gaan om meer dan twee ton.