Algehele stroomstoring op Curaçao na 14 uur verholpen

De stroomstoring op Curaçao is voorbij: vannacht om 02.40 uur lokale tijd zijn alle wijken op het Caribische eiland weer aangesloten op het netwerk van stroomproducent en -leverancier Aqualectra. Maandagochtend viel om 10.00 uur lokale tijd de stroom uit op het hele eiland.

In het transformatorhuis op het terrein van de Isla-olieraffinaderij was een explosie, gevolgd door een brand. Daardoor ontstond kortsluiting in het hele elektriciteitsnetwerk van Curaçao. Het herstellen van het stroomnetwerk duurde zo'n veertien uur.

"Er is een onderzoeksteam ingesteld om te kijken wat er precies aan de hand was", vertelde correspondent Dick Drayer op NPO Radio 1. Dat team onderzoekt wat de explosie heeft veroorzaakt en waarom het veiligheidssysteem niet werkte. Daardoor viel de stroom in één keer overal tegelijkertijd uit. Dat gebeurt zelden; de laatste keer was in 2006.

Sabotage

Met alle oorzaken wordt rekening gehouden, inclusief sabotage, alhoewel daar geen bewijs voor is gevonden. "De elektriciteitscentrale ligt op het Isla-terrein. Isla is in Venezolaanse handen en sluit aan het einde van dit jaar", aldus Drayer. "Mogelijk zijn de werknemers het daar niet mee eens. Ze hebben al eens een theater in brand gestoken tijdens een staking. Volgens de elektriciteitsmaatschappij is daar echter tot nu toe geen enkele aanwijzing voor."

Volgens Drayer zou de slechte staat van de raffinaderij reden voor de explosie geweest kunnen zijn. "De raffinaderij is erg oud en de elektriciteitscentrale die daarbij hoort is dat ook. Daar zou het aan kunnen liggen", aldus de NOS-correspondent.