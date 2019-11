Minister moet opnieuw beslissen over gratieverzoek Delftse moordenaar

De Nederlandse staat moet zich opnieuw buigen over een gratieverzoek van zesvoudig moordenaar Cevdat Y. Minister Sander Dekker had zijn verzoek van de hand gewezen, waarop de man naar de rechter stapte.

De inmiddels 63-jarige Y. probeert al jaren via de rechter de minister te dwingen een positief advies te geven over zijn gratieverzoek. Alleen dan kan de koning gratie verlenen.

In 1983 schoot Y. in het Delftse café 't Koetsiertje om zich heen na een beledigende opmerking. Hij raakte daarbij tien mensen. Zes van hen, onder wie een moeder en haar twaalfjarige dochter, kwamen om het leven.

Vierde keer

Dekker wees het gratieverzoek in september voor de vierde keer af. De rechter had hem in april opgelegd zich nogmaals over de zaak te buigen en adviseerde hem het gratieverzoek toe te wijzen. Dat advies legde Dekker naast zich neer. Dat mag niet zomaar, oordeelt de rechter nu.

De minister moet binnen twee maanden opnieuw een beslissing nemen. Het betekent niet dat het gratieverzoek per se moet worden goedgekeurd, schrijft Omroep West. Dekker kan het advies van de strafrechter alsnog naast zich neerleggen als er feiten en omstandigheden zijn die de strafrechter niet in zijn eerdere advies heeft meegenomen.

Nabestaanden

Y. werd na de zesvoudige moord veroordeeld tot levenslang, maar werd in 2001 overgeplaatst naar een tbs-kliniek, met vrijlating in het vooruitzicht. Sinds enige tijd mag hij onder toezicht buiten de kliniek wonen, bij zijn gezin. Hij vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. Hij zou met zijn vrouw willen terugkeren naar Turkije.

Eerdere gratieverzoeken werden onder meer afgewezen omdat het voor de nabestaanden te schrijnend zou zijn. De rechter oordeelde echter dat de behoefte van nabestaanden aan vergelding niet doorslaggevend mag zijn bij het beoordelen van zo'n verzoek.