Verwoeste kerk Hoogmade: 'Natuurlijk wil je herbouwen, maar denk goed na'

"Bij ons in Limmen is de toren blijven staan gelukkig", vertelt De Boer. "In vergelijking met Hoogmade is de schade beperkt gebleven." Na overleg met de verzekering en de gemeente werd besloten het gebouw te herstellen. De buitenkant is vrijwel klaar, de binnenkant en herinrichting van de kerk is nog bezig. "We hopen de kerk voor Pasen 2020 weer ingewijd te hebben", zegt De Boer.

Hoewel de schade meeviel is het nog steeds een miljoenenproject. "En het heeft ons heel veel tijd gekost. We werken met vrijwilligers en sommigen hadden er op bepaalde momenten een dagtaak aan." Adviezen voor de lotgenoten in Hoogmade heeft hij niet: "Je kunt wel zeggen: kop op, schouders eronder, maar dat is niet eerlijk. De situatie is niet vergelijkbaar."

Amstelveen

Ook bij de brand in de Sint-Urbanuskerk in de wijk Bovenkerk in Amstelveen bleef de schade beperkt tot het dak en de gewelven. "Toch slaat het in als een bom, je ziet ook in Hoogmade weer de verbijstering bij de mensen ", aldus vice-voorzitter Ad Verkleij van het kerkbestuur.

De brand in Amstelveen, september 2018. Ook daar bleef de toren gespaard: