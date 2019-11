Opzet bij dodelijke explosies in leegstaand pand Italië

Bij een dubbele gasexplosie in een leegstaand pand in de Italiaanse gemeente Quargnento, in het noordwesten van Italië, zijn vannacht drie brandweermannen omgekomen. Drie anderen liggen gewond in het ziekenhuis, melden Italiaanse media.

In het gebouw zijn een onontplofte gasfles en een op afstand bedienbare timer gevonden. Er is opzet in het spel, meldt de officier van justitie van Alessandria. De politie doet nog onderzoek.

Het pand was onbewoond. Na een eerste explosie rond middernacht belden buren de politie die de brandweer alarmeerde. Daarop volgde een tweede explosie en stortte het gebouw in. Op dat moment was de brandweer binnen om het vuur te blussen dat na de eerste explosie was ontstaan. De brandweermensen werden bedolven onder het puin.

Zo zag de ravage eruit na de explosies: