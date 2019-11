NS schrapt korting in de middagspits vanaf 2021

Keuzedagen

Ook voor 60-plussers die gebruikmaken van keuzedagen veranderen er een aantal zaken. Nu nog is het zo dat zij zeven dagen per jaar extra voordelig kunnen reizen met een voordeelurenabonnement. Deze keuzedagen zijn vanaf 2021 alleen nog geldig in de daluren. Daarmee is het niet meer mogelijk met extra korting te reizen in de middagspits.

Daartegenover staat dat de keuzedagen straks het hele jaar geldig zijn. Nu kunnen de keuzedagen elke twee maanden worden gebruikt om volle treinen te voorkomen.

NS Flex

De NS zegt dat NS Flex voortaan de standaard wordt. Met dit in 2018 ingevoerde abonnement kunnen reizigers zonder saldo reizen. De rekening krijgen ze achteraf. Dit abonnement kan maandelijks worden aangepast op de tijden dat een reiziger wil profiteren van kortingsmogelijkheden, bijvoorbeeld buiten de spits of in het weekend.

De NS zegt dat bij de wijzigingen rekening is gehouden met adviezen van de reizigers en consumentenorganisaties om de abonnementen simpeler te maken.

Reizigersorganisatie Rover, die een omvangrijk advies uitbracht aan de NS, is positief over het plan om de abonnementen om te zetten naar NS Flex. "Geen gedoe meer met saldo laden, zodat het product nog aantrekkelijker wordt. Het NS Flex-abonnement wordt ook goedkoper", zegt een woordvoerder.

Wel is Rover het oneens met het besluit om reizigers het recht op korting in de middagspits af te nemen. "Die mensen gaan meer betalen en wij betreuren dat. Wij hebben ook geadviseerd het niet te doen, maar de NS heeft dat advies naast zich neergelegd."