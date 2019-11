Toch straf voor scoutingleider die kinderen brandmerkte

Een scoutingleider uit Goes die twee jaar geleden tijdens een zomerkamp in België drie kinderen brandmerkte, heeft in hoger beroep een taakstraf van 180 uur gekregen. Ook moet hij een van de slachtoffers ruim 700 euro betalen. De rechtbank had hem vrijgesproken.

De 23-jarige Mark B. drukte met een brandijzer de afkorting van de scoutinggroep in de ruggen van de kinderen. De rechtbank vond niet bewezen dat hij de kinderen opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebracht, maar het Openbaar Ministerie zei dat het geen ongeluk kon zijn en ging daarom in hoger beroep.

Het ritueel met het brandmerken gebeurde al jarenlang bij de scoutingvereniging, maar werd altijd met alleen inkt gedaan. Om het ritueel realistischer en spectaculairder te maken, wordt de stempel kort voor het brandmerken even door het vuur gehaald. De kinderen moeten vervolgens bij het brandmerken schreeuwen alsof ze hevige pijn hebben.

Grove onachtzaamheid

In het geval van de drie kinderen had iemand volgens B. kort voor hij met het ritueel begon het vuur opgestookt met het brandijzer, waardoor het veel heter was dan hij had ingeschat.

De rechter achtte B. vorig jaar wel schuldig aan 'grove onachtzaamheid'. Maar Mark B. werd daarvoor niet veroordeeld, omdat de officier van justitie hem dat niet ten laste had gelegd.