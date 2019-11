Week van de waarheid in stikstofcrisis: van 100 km per uur tot autoloze zondag

Deze week zou 'de week van de waarheid' moeten worden wat betreft de stikstofmaatregelen die het kabinet gaat nemen om de woningbouw weer vlot te trekken. De verwachting is dat het kabinet vrijdag, na afloop van de wekelijkse ministerraad, bekend maakt welke maatregelen de eindstreep hebben gehaald. Daar wordt nu nog volop over gediscussieerd, want binnen de coalitie zijn de partijen het niet eens.

Er circuleert nu nog een heel lijstje met wat het kabinet "bronmaatregelen" noemt, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Daarop staan opties als het verlagen naar de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen en het invoeren van een autoloze zondag. Ook het overstappen op veevoer met extra enzymen, waardoor koeien minder stikstof gaan uitstoten, staat ertussen.

Premier Rutte zei vrijdag al dat het "alle hens aan dek" is en dat er elke dag wordt vergaderd over de stikstofcrisis. Het kabinet wil dat de problemen in de bouw nog dit jaar worden aangepakt.

Geen taboes

Hij zei verder er geen taboes zijn en dat er over alle mogelijke maatregelen wordt gesproken. Dat betekent ook dat er in zijn eigen 'autopartij', de VVD, serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de de maximumsnelheid op alle snelwegen te verlagen. Uit berekeningen van het RIVM komt naar voren dat dit voldoende stikstofreductie oplevert om dit jaar al te beginnen met de bouw zo'n 75.000 woningen.

Voor veel VVD'ers is de maximumsnelheid een lastig punt. De Telegraaf schrijft vandaag dat er in de top van de "vroemvroempartij", de grootse partij in de coalitie, onrust is ontstaan. De krant citeert anonieme Kamerleden die dingen zeggen als: "Dit is politieke zelfmoord", en: "Nou is het wel een keer klaar met die gekkigheid. We laten ons toch niet door links regeren?"

Mix van maatregelen

Ook fractievoorzitter Dijkhoff zei gisteren na het wekelijkse coalitieoverleg dat hij "liever niet" wil dat deze maatregel wordt genomen, maar dat voor hem voorop staat dat de bouw weer op gang komt, omdat mensen anders hun baan verliezen en de economie misschien gaat haperen. "Dus er zullen dingen moeten gebeuren waar ik van baal."

Van der Wulp denkt dat het erop uitdraait dat het kabinet vrijdag een "mix van allerlei maatregelen" bekend maakt. "Daar moet je wel bij aantekenen dat dit de week van de waarheid wordt genoemd, maar dat het ook zomaar kan worden doorgeschoven naar volgende week. Want eenvoudig is het echt allemaal niet."