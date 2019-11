Nog steeds verlies voor taxidienst Uber, wel minder dan verwacht

Taxidienst Uber blijft fors verlies draaien. In het derde kwartaal verloor het bedrijf 1,2 miljard dollar. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar minder dan verwacht.

Tegelijkertijd steeg de omzet met 30 procent naar 3,8 miljard dollar. Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers nam toe naar meer dan 100 miljoen. Het aandeel van de taxidienst stond nabeurs in de min: 5,5 procent.

Winst maken

"We weten dat we winst moeten maken", zei Uber-topman Dara Khosrowshahi tegen zakenzender CNBC. "Onze verwachting is dat dit in 2021 lukt." Het bedrijf is sinds begin mei beursgenoteerd. De koers, toen iets meer dan 41 dollar, is inmiddels gezakt naar 31 dollar.

Het verlies is weliswaar groot, maar valt mee in vergelijking met de cijfers over het tweede kwartaal (5,2 miljard dollar verlies). Het bedrijf benadrukte toen dat dit eenmalig was.

Wel stuurde Ubers financiële topman na afloop van dat verlies een mail naar medewerkers onder de noemer #FindTheMoney. Daarin vroeg hij of het personeel bereid was af te zijn van enkele extraatjes in het kader van bezuinigingen, schrijft The New York Times.

Ontslagen

Ook heeft Uber bij elkaar 825 medewerkers ontslagen. Dit moet helpen de grote verliezen verder terug te dringen. Topman Khosrowshahi zei in augustus dat hij van zijn medewerkers zal eisen dat ze "nog meer doen met minder".