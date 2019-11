Radio 1 door storing even uit de lucht

NPO Radio 1 is vanmorgen kort na 07.30 uur even uit de lucht geweest. De oorzaak was een storing in een mengtafel.

De aanwezige technici konden het probleem niet onmiddellijk oplossen. De uitzendploeg van het NOS Radio 1 Journaal en presentator Jurgen van den Berg zijn daarom naar een andere studio in hetzelfde gebouw verhuisd.

Intussen was er een noodband met muziek te horen. Na ongeveer tien minuten werd de uitzending vanuit de nieuwe studio hervat. De NPO stelt een onderzoek in.

Bekijk hier het moment waarop het mis ging.