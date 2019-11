Wekdienst 5/11: Chelsea-Ajax en langstzittende gevangene wil gratie

Wat heb je gemist?

Turkije zegt dat de zus van de gedode IS-leider Baghdadi is opgepakt. Dat zou zijn gebeurd door Turkse troepen in de stad Azaz in het noorden van Syrië. Volgens de Turken beschikt de 65-jarige zus van Baghdadi over een goudmijn aan kennis over terreurbeweging Islamitische Staat. De zus heeft volgens de Turkse autoriteiten zelf ook banden met IS. Ook haar echtgenoot en schoondochter zijn opgepakt. Baghdadi kwam anderhalve week geleden om bij een Amerikaanse militaire operatie in noordwest-Syrië.