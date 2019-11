Centraal Planbureau: meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Uit een vandaag verschenen rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat recycling meer milieuwinst kan opleveren. Dat kan door een exportheffing of -verbod in te stellen naar landen buiten Europa waar plastic nog gedumpt wordt in plaats van gerecycled. Ook kan de recyclebaarheid van producten nog behoorlijk verbeterd worden.

Het CPB noemt verder het instellen van een gunstiger tarief voor producten die gerecycled materiaal bevatten. Daardoor wordt het prijsverschil tussen producten met nieuwe grondstoffen en producten met gerecyclede grondstoffen kleiner.

Plastic, papier en textiel

In het rapport richt het CPB zich op drie verschillende afvalstromen: papier, textiel en plastic. De recycling van dat afval is wisselend succesvol. Volgens onderzoeker Annemiek Verrips van het CPB is het belangrijkste probleem de kwaliteit van het afval. "De kwaliteit van het afval laat te wensen over, dus daar is nog veel milieuwinst te behalen."

Dat ziet het CPB vooral bij textiel, en in mindere mate ook bij papier. Het ingezamelde afval is de laatste jaren viezer geworden, waardoor het minder goed gerecycled kan worden. "Als papier of textiel nat of vies wordt aangeleverd, dan kan soms een hele partij niet meer gerecycled worden."

Ook wordt er steeds vaker ander afval tussen het papier- of textielafval gevonden, waardoor het onbruikbaar wordt. Kleding is dan niet langer opnieuw te dragen en kan enkel nog gebruikt worden als bekleding voor autostoelen of worden verbrand", zegt Verrips.

Bij plastic is dat minder een probleem, want dat kan zowel schoon als vies gerecycled worden. Het nadeel aan plastic is wel dat er heel veel verschillende soorten van zijn. Verrips vertelt dat na het sorteren het meeste afval uit een mix van plastics bestaat. "Die mix is van een relatief lage kwaliteit plastic, waardoor je er niet veel andere dingen meer van kunt maken dan bijvoorbeeld verkeerspaaltjes, bloempotten of tuinmeubelen. Terwijl als je meer goed bruikbare plastics eruit haalt, je daar vaak gewoon weer nieuwe verpakkingen van kunt maken."

Minder export en betere verpakkingen

Volgens het CPB zou het veel milieuwinst opleveren om een heffing of een verbod in te stellen op de export van plastic. "Plastic afval wordt nu nog vaak geëxporteerd naar landen die hun eigen afval storten of dumpen. De kans is dan groot is dat dat met ons afval ook gebeurt. Als we ons plastic afval zelf verwerken kunnen we voorkomen dat plastic in het milieu terechtkomt en bijvoorbeeld bijdraagt aan de plastic soep", zegt Verrips.

Ook zouden producenten kunnen inzetten op verpakkingen die beter te recyclen zijn, stelt Verrips. "Je zou in samenspraak met de industrie ook kunnen afspreken om heel slecht recyclebare producten, zoals frietbakjes gemaakt van zwart plastic, te verbieden."

Toch kun je volgens Verrips niet zomaar alle verpakkingen die lastig te recyclen zijn verbieden. "Een chipszak is bijvoorbeeld lastig te recyclen omdat hij is gemaakt van verschillende soorten plastic. Maar als je chips niet in zo'n zak verpakt dan wordt het heel snel oud."