FBI pakt man op die aanslag wilde plegen op synagoge Colorado

In de Verenigde Staten is een man opgepakt die een aanslag wilde plegen op een synagoge. De 27-jarige man uit de staat Colorado zou van plan zijn geweest een bomaanslag te plegen op de Temple Emanuel-synagoge in de stad Pueblo, ten zuiden van Denver. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat hij zo een "heilige rassenoorlog" wilde ontketenen.

Richard Holzer werd afgelopen weekend aangehouden nadat hij 14 dynamietstaven en twee pijpbommen had aangenomen van een aantal mannen en vrouwen van wie hij dacht dat ze hem steunden. Dat bleken undercover FBI-agenten en de explosieven bleken nep. Hij zou van plan zijn geweest die dag nog de aanslag te plegen.

Volgens de FBI heeft Holzer de agenten verteld dat hij een skinhead is en dat hij in het verleden lid was van de Ku Klux Klan. Op Facebook zou hij geweld hebben verheerlijkt en berichten hebben verspreid waarin hij witte suprematie aanprees.

Mein Kampf

Ook zou hij zich meermaals zeer antisemitisch hebben uitgelaten in zijn contact met de undercoveragenten. Toen hij een van hen ontmoette, had hij volgens de FBI "een nazi-armband" om. Ook zou hij het boek Mein Kampf bij zich hebben gehad.

Holzer wordt verdacht van het beramen van binnenlands terrorisme. Als hij daarvoor wordt veroordeeld kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.