Honkbalkampioenen gehuldigd bij Witte Huis, maar spelers zijn opnieuw verdeeld

Trump sprak zijn waardering uit voor de kampioenen, en grapte daarbij ook over zijn eigen politieke problemen. "Amerika werd verliefd op Nats-honkbal. Dat is het enige waar de afgelopen weken over gepraat werd. Dat, en impeachment", zei Trump, waarmee hij verwijst naar het vele nieuws over het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen hem. "Ik hou veel meer van honkbal", voegde hij daaraan toe.

De feeststemming in de achtertuin van het Witte Huis stond in schril contrast met de sfeer in het Nationals-stadion vorige week. Toen Trump daar tijdens de vijfde wedstrijd in de World Series zijn gezicht liet zien, werd hij uitgejoeld door het publiek.

Niet alleen de fans, maar ook de spelers zijn verdeeld over Trump. Pitcher Sean Doolittle zei in een interview met The Washington Post dat zijn afkeer tegen Trump te groot was om langs te komen in het Witte Huis. "Ik ben het op veel vlakken oneens met zijn beleid, maar uiteindelijk heeft het vooral te maken met het feit dat hij de verdeeldheid in het land heeft vergroot." Doolittle gaf aan dat hij het graag met zijn teamgenoten had willen vieren. "Maar ik kon het gewoon niet." Zeven andere spelers volgden zijn voorbeeld.

Thuiswedstrijd

Het is niet de eerste keer dat sporters een bezoek aan de president weigeren. Meerdere atleten hebben aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een bezoek vanwege bezwaren tegen het beleid van Trump.

Zo zei basketbalspeler Stephen Curry in 2017 dat hij geen behoefte had aan een bezoek aan het Witte Huis. Nadat hij dat jaar met de Golden State Warriors de NBA-titel won, trok Trump de uitnodiging van het hele team in. Ook de Amerikaanse voetbalvrouwen, die dit jaar het wereldkampioenschap veroverden, gaven van tevoren al aan niet op bezoek te willen komen. De president nodigde het team dan ook niet uit.

Deze ceremonie bleek in elk geval een thuiswedstrijd voor Trump. Een groot deel van de 5000 toeschouwers scandeerden niet alleen "let's go Nats", maar ook "four more years".