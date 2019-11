Else Vlug (85), voortrekker van de Nederlandse pinksterbeweging, overleden

De christelijke kinderboekenschrijfster en medeoprichtster van Stichting Opwekking Else Vlug is overleden. Samen met haar echtgenoot speelde ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de pinksterbeweging in Nederland. Ze organiseerde jarenlang programma's voor kinderen en vond het belangrijk om het evangelie aan kinderen uit te leggen. Else Vlug was 85 jaar.

Vlug was de dochter van Karel Hoekendijk, de oprichter van opwekkingsbeweging Stromen van Kracht, en haar grootvader was Kees Hoekendijk, een van de initiatiefnemers van de NCRV. Al op jonge leeftijd werd ze jeugdleidster binnen de Nederlands Hervormde Kerk, waar ze ook haar man Peter Vlug ontmoette.

Naast haar werk voor kinderen bij de Pinksterconferentie was ze betrokken bij Stichting Kinderwerk Timotheüs, die materiaal ontwikkelt voor geloofsopvoeding. Ook was ze in 1985 medeoprichter van Stichting Chris, een christelijke kindertelefoon die nog steeds bestaat, maar tegenwoordig vooral online te vinden is.

Vlug schreef meer dan 25 boeken, waaronder het Bijbeldagboek Schatgraven en Weid mijn lammeren, over het begeleiden van kinderen met problemen. In 2000 verscheen En wij hebben het geloof behouden..., een autobiografie over haar leven en dat van haar man.