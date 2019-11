Iran versnelt verrijking uranium met nieuwe generatie centrifuges

Iran gaat sneller uranium verrijken. Het hoofd van het nucleaire programma in Iran meldt dat er 60 nieuwe geavanceerde centrifuges in gebruik zijn genomen. Daarmee worden afspraken uit de Iran-deal, waarmee het land in 2015 de nucleaire activiteiten beperkte in ruil voor minder economische sancties, overtreden.

Volgens het akkoord dat Iran destijds met een aantal wereldmachten sloot, mag het land iets meer dan 5000 centrifuges van het type IR-1 hebben. Dat type hoort tot de eerste generatie van centrifuges en zou gemakkelijk kapotgaan. De nieuwe centrifuges, type IR-6, kunnen volgens de Iraniërs tien keer zo snel uranium verrijken. Er zou ook worden gewerkt aan een centrifuge die vijftig keer sneller is.

Voor de camera startte het hoofd van het atoomprogramma de nieuwe centrifuges. "Bij de gratie Gods, begin ik de gasinjectie", zei Ali Akbar Salehi terwijl hij op de knop drukte. Hij zei later dat Iran bereid is om zich weer aan het atoomakkoord te houden als de Verenigde Staten, die vorig jaar eruit stapten, dat ook weer doen.

Bezetting ambassade 1979

Duitsland, een van de landen die de deal in stand willen houden, zegt dat Iran het akkoord op het spel zet. Hij noemt de nieuwe centrifuges onacceptabel en benadrukt dat Duitsland wil dat Iran zich weer aan de voorwaarden houdt. De Europese Commissie zegt dat de EU omwille van de internationale veiligheid wil vasthouden aan de deal, maar zegt eveneens dat dat alleen kan als Iran zich aan de afspraken houdt.

De aankondiging van de uitbreiding komt op het moment dat demonstranten in Iran de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran herdenken, precies 40 jaar geleden. Ook de VS bracht die 444 dagen durende gijzeling in herinnering. "De VS zal doorgaan met het opleggen van verlammende sancties totdat Iran zijn gedrag verandert", voegde het Witte Huis daaraan toe.

Washington voegde meteen daad bij het woord en legde sancties op aan negen Iraniërs met banden met ayatollah Khamenei. Onder andere zijn zonen en zijn stafchef worden daardoor getroffen.