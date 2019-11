Oud-vakbondsman Ton Heerts wordt burgemeester Apeldoorn

Ton Heerts is door de gemeenteraad van Apeldoorn voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente. Hij wordt waarschijnlijk in december geïnstalleerd.

Heerts (52) woont al in Apeldoorn, schrijft Omroep Gelderland. Hij is nu nog voorzitter van de MBO Raad. Van 2012 tot 2016 was hij voorzitter van vakbond FNV. Ook was hij vier jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Heerts volgt John Berends op, die in februari aan de slag ging als commissaris van de Koning in Gelderland. Zijn taken werden sindsdien waargenomen door Petra van Wingerden-Boers.

Voor de vacature hadden 21 kandidaten zich gemeld. Vanavond werd de voordracht van Heerts besproken in een besloten raadsvergadering. De volgende stap is een officiële benoeming bij koninklijk besluit. De benoeming is voor zes jaar.