Maastrichtse onderzoekers bedreigd om onderzoek met dode biggen

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht worden bedreigd vanwege een onderzoek met dode biggen, waarbij de ontbinding onder water wordt onderzocht. Dat meldt 1Limburg.

Aanleiding is een video op YouTube van Emile Beuker. Hij maakte voor zijn kanaal een duiktocht in de Noord-Hollandse Stootersplas en stuitte op de kooien met dode biggen. "De meest bizarre vondst ooit", aldus Beukers, die geregeld video's onder water maakt.

De YouTuber deed navraag bij de beheer van de plas en kwam er zo achter dat het ging om een wetenschappelijk onderzoek. Door zijn video krijgen de onderzoekers nu verwensingen en bedreigingen.

Nare reacties

"We zouden zelf bij die biggen onder water gehouden moeten worden", beschrijft onderzoeker Marco Pot een van de reacties. Hij vindt de ophef overdreven. "Overal staat duidelijk aangegeven dat het om forensisch onderzoek gaat. Er hangen borden met uitleg en telefoonnummers voor meer informatie. Die YouTuber wil er een mooi verhaal van maken, maar alles is gewoon bekend aan aangekondigd. Bovendien zijn de biggen een natuurlijke dood gestorven."

Het onderzoek is bedoeld om de tijd van overlijden van babylijkjes beter kunnen inschatten als die in het water worden gevonden. "Met de huidige kennis kunnen we dat nog niet goed", zegt Pot. Het onderzoek duurt ongeveer vier jaar. Elke week wordt het ontbindingsproces vastgelegd.