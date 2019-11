De Britten hebben een nieuwe 'ordehouder' voor hun parlement

Labour-politicus Lindsay Hoyle is de nieuwe voorzitter van het Britse Lagerhuis. Hij volgt na tien jaar John Bercow op, die in binnen- en buitenland bekend is geworden door zijn uitbundige optreden tijdens debatten. Bercow zei in september dat hij aan zijn vrouw en kinderen had beloofd dat dit zijn laatste periode als voorzitter zou zijn.

De nieuwe 'Speaker of the House' is 62. In de laatste van vier stemrondes kreeg hij 325 van de 540 uitgebrachte stemmen. Hoyle was een van de drie vicevoorzitters van het Lagerhuis onder Bercow.

Woensdag krijgt de nieuwe 'Speaker of the House' zijn vuurdoop, omdat dan het parlement wordt ontbonden in verband met de parlementsverkiezingen op 12 december.

Bekijk hier zijn eerste reactie: