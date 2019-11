Vrouw veroordeeld die verkrachting verzon om vreemdgaan te verhullen

Volgens het OM is de vrouw geconfronteerd met de tegenstrijdigheden, maar bleef zij volharden. Ook haar partner bleef geloven in het verhaal van de vrouw en liet dat ook merken aan dorpsgenoten, onder meer in een mail aan de plaatselijke carnavalsvereniging.

"Hij koos ervoor om het verhaal van zijn vrouw in het dorp te verspreiden en wist dat dit de vier mannen in kwestie zou schaden. De mannen zijn door het slijk gehaald. Zeker in een kleine gemeenschap als Asten is de impact van dit soort verhalen groot. Eén van de betrokken mannen heeft een winkel in het dorp. Het zal je maar overkomen", zei de officier van justitie.

Huwelijk redden

De vrouw zat vandaag zichtbaar geëmotioneerd en zenuwachtig in de rechtbank. Ze moest af en toe vechten tegen haar tranen, schrijft Omroep Brabant. "Deze zaak kent alleen maar verliezers", vatte de officier van justitie het samen. "Ik ben van mening dat ze een slippertje heeft gemaakt en in een poging haar huwelijk te redden en de schande van het dorp niet over zich af te roepen een valse aangifte heeft gedaan."

Het doen van een valse aangifte is strafbaar, benadrukt het OM. Het schaadt de beschuldigde en bezorgt de politie onnodig werk. Het OM eiste daarom een werkstraf van 80 uur. De rechtbank ging daarin mee.