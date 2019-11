Catalanen betogen opnieuw tegen bezoek Spaanse koning

In Barcelona protesteren enkele duizenden separatisten tegen een bezoek van de Spaanse koninklijke familie. Die is daar voor de uitreiking van de Prinses Girona-prijzen, voor jonge getalenteerde mensen. Die prijs werd altijd in Girona uitgereikt, maar de koning is daar niet meer welkom. Daarom wordt voor het tweede jaar op rij uitgeweken naar Barcelona.

Gisteren werd al een potten-en-pannenprotest gehouden bij het hotel van de koning. Vandaag riepen demonstranten onder meer "Catalonië heeft geen koning". Het congrescentrum waar de uitreiking is, wordt door de politie zwaar beveiligd.

Er zijn zware obstakels geplaatst om demonstranten buiten te houden. Een betoger noemde het bezoek van de koning, die in Catalonië niet heel populair is, een provocatie.

"Catalonië is een republiek", zegt een ander: