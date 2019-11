Onrust Bolivia houdt aan: 'Nu het ijzer heet is, willen ze het smeden'

"Het volk heeft zelf kunnen zien dat er gefraudeerd is", zegt Martijn Kraal. Hij woont en werkt in de Boliviaanse stad Cochabamba en heeft zowel een Nederlands als Boliviaans paspoort. "Sindsdien komen inwoners in het hele land in opstand. Ook ikzelf ben de straat opgegaan."

Gebrek aan bewijzen

"De verkiezingen zijn inderdaad vreemd verlopen", erkent Bolivia-deskundige Soledad Valdivia. Haar familie woont in Bolivia, zelf doet ze onderzoek en doceert ze aan de Universiteit Leiden. "Er is veel te laat en onhandig openheid van zaken gegeven. Maar de oppositie roept nu al weken dat er geknoeid is zonder dat ze met bewijzen komt."

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) doet inmiddels, met behulp van leden van de Europese Unie, een onderzoek naar mogelijke manipulatie. "Het onderzoek is op verzoek van de regering tot stand gekomen en heeft het volk gevraagd te wachten op de uitslag", vertelt Valdivia. "Maar dat heeft niet het effect gehad waar de overheid op hoopte."

De protesten gaan namelijk 'gewoon' door. "Bolivianen vertrouwen Morales en de werkwijze van het OAS niet", zegt Kraal. "Het onderzoek heeft dus weinig impact. Uiteindelijk is dit een strijd om democratie - de basis voor een werkende samenleving. Als de huidige president aanblijft, vrezen veel mensen, wordt het hier een soort tweede Venezuela. Een dictatuur."