Coffeeshops niet langer zichtbare sponsor Gelderse voetbalclubs

Twee Gelderse voetbalclubs die gesponsord worden door coffeeshops verwijderen alle zichtbare reclame van hun sponsor. Aanleiding is een uitzending van Nieuwsuur waarin gesteld werd dat het voor coffeeshops verboden is om reclame te maken.

De clubs waar het om gaat zijn De Paasberg uit Arnhem en MEC'07 uit Maurik in de Betuwe. Bij de Paasberg worden de reclameborden langs het veld weggehaald. Op de shirts wordt de naam van de coffeeshop afgeplakt, omdat er geen geld is voor nieuwe.

Dubbel

Voorzitter Mario Hagen van De Paasberg zegt tegen Omroep Gelderland dat hij zich niet gerealiseerd had dat coffeeshops geen reclame mogen maken. Hij heeft wel bedenkingen bij dat verbod. "Reclameborden van bierbedrijf Heineken mochten tot voor kort wel. En casino's mogen wel adverteren, terwijl er ook gokverslaafden zijn."

De coffeeshop mag overigens wel geld blijven steken in de club, maar alleen niet meer zichtbaar zijn als sponsor.

Ook MEC'07 haalt de reclameborden weg en past de shirts aan. In een verklaring op de website schrijft het bestuur dat dit besluit is genomen in samenspraak met de sponsor, coffeeshop Catweazle. Het bestuur benadrukt dat de eigenaar van Catweazle niet gezien moet worden als een crimineel die met sponsoring geld witwast.

Coffeeshop Catweazle liet eerder al aan Nieuwsuur weten helemaal te zullen stoppen met het ondersteunen van sportverenigingen "om discussies te voorkomen". De ondernemer is ook sponsor van FC Lienden, maar stopt daar aan het einde van dit seizoen mee.