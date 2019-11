Vakbond kondigt voor eind deze week staking bij Lufthansa aan

De Duitse vakbond voor cabinepersoneel UFO heeft opgeroepen tot een 48-uursstaking bij vliegmaatschappij Lufthansa. Er zal gestaakt worden van donderdag 00.00 uur tot zaterdag 00.00 uur.

Bij Lufthansa wordt al enige tijd onderhandeld over hogere salarissen en betere werkomstandigheden.

De vakbond denkt dat de werkonderbreking alle vluchten van Lufthansa in Duitsland gaat treffen. Dat betekent dat ook vluchten van en naar Nederland zullen uitvallen.

Op 20 oktober staakte cabinepersoneel van dochtermaatschappijen van Lufthansa al, waardoor tientallen vluchten van onder meer Eurowings en SunExpress werden geannuleerd. Vlaggenschip Lufthansa bleef toen nog gespaard, omdat de directie van het bedrijf met een hoger loonbod kwam.

Geen voortgang

Volgens UFO is sindsdien geen voortgang meer geboekt in de onderhandelingen. "We roepen functionarissen van Lufthansa op zo snel mogelijk terug te keren aan de onderhandelingstafel", zegt de vice-voorzitter. Lufthansa en de dochterondernemingen hebben meer dan 25.000 cabinemedewerkers.

Lufthansa bedrijf onderzoekt of het de staking via de rechter kan tegenhouden en werkt aan alternatieve vluchtplannen.