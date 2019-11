Londen verlaagt niveau terreurdreiging

De Britse regering heeft het niveau van terreurdreiging verlaagd van 'ernstig' naar 'substantieel'. Dat is het laagste dreigingsniveau sinds augustus 2014, meldt de BBC.

Het dreigingsniveau in Noord-Ierland blijft 'ernstig', vanwege de kans op geweld uit de hoek van Noord-Ierse terreurgroepen.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel waarschuwt dat er nog steeds kans is op een terroristische aanval. Ook wijst ze erop dat terrorisme de grootste bedreiging blijft van de Britse nationale veiligheid.

MI5

Het Britse dreigingsniveau wordt onafhankelijk vastgesteld door analytici van de geheime dienst MI5. Er zijn vijf niveaus, van 'laag' tot 'kritiek'. Het dreigingsniveau is nu verlaagd van vier naar drie.

In 2017 was het dreigingsniveau korte tijd 'kritiek'. In dat jaar eisten vier aanslagen in Groot-Brittannië 36 levens. De meeste doden vielen in Manchester bij een aanslag op het publiek van een concert van Ariane Grande.